Новосибирские ученые предложили лечить диабетическую боль ботоксом

Специалисты из Новосибирского государственного медуниверситета и Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины разработали новый метод борьбы с болевым синдромом при диабетической нейропатии стоп. Методика предполагает инъекции ботулотоксина типа, А в определённые точки подошвы.

При диабетической полинейропатии повреждаются нервные волокна стопы, что вызывает хроническую боль, усиливающуюся в покое и при стрессе. В тяжёлых случаях развиваются язвы. Новый способ предполагает введение препарата в 20 точек стопы, включая пятку, подушечку и область большого пальца.

Испытания на 20 пациентах в возрасте от 28 до 89 лет показали, что однократная процедура обеспечивает обезболивающий эффект на 12 недель. Ранее ботулотоксин применялся преимущественно для лечения мигрени и послеоперационных болей.

Учёные отмечают, что метод особенно эффективен для обезболивания опорных зон стопы. Препарат временно блокирует нервно-мышечную передачу, уменьшая болевые ощущения. Разработка уже запатентована, но требует дополнительных клинических испытаний перед широким внедрением в практику.