Исследование выявило опасность смартфона для подростков

Датские учёные установили, что лишнее время перед экраном повышает риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний у подростков.

Исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, наблюдало за более чем 1000 детей и молодых людей в возрасте 10 и 18 лет, фиксируя их экранные привычки и режим сна.

Анализ показал: каждый дополнительный час перед экраном увеличивает вероятность проблем, таких как высокое давление, повышенный холестерин и инсулинорезистентность.

Ведущий автор работы, исследователь Копенгагенского университета Дэвид Хорнер, пояснил, что три лишних часа могут повысить риск на четверть или даже половину стандартного отклонения по сравнению со сверстниками.

Учёные предупреждают, что на уровне всей популяции это приводит к заметному росту ранних факторов риска, которые могут сохраниться во взрослой жизни и повысить шансы развития диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.

Хотя мнения специалистов о вреде экранного времени расходятся, большинство сходится в том, что дети и подростки уязвимее, чем взрослые.