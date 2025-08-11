В России создали «жидкую эмаль» против кариеса

Российские специалисты разработали инновационное биомиметическое покрытие для зубов, способное имитировать естественную эмаль и предотвращать развитие кариеса. Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день», рассказал, что этот материал основан на наногидроксиапатите и хинолиновых соединениях и направлен на укрепление и защиту зубной поверхности.

«Из данных следует, что биомиметическое покрытие работает по принципу естественной защиты зубов. Благодаря содержанию наногидроксиапатита, являющегося основным компонентом человеческой эмали, обеспечивается комплексное воздействие на зубную поверхность: происходит восстановление микротрещин, укрепление эмали, защита от кислот и предотвращение проникновения бактерий. Антибактериальные свойства материала усиливаются за счёт хинолиновых соединений, эффективно борющихся с кариесогенными микроорганизмами».

Новая технология обещает не только долговременный защитный эффект, но и безопасность благодаря натуральному составу. Её нанесение несложно и подходит как для профилактики, так и для лечения начальных стадий кариеса. Это решение ориентировано на удобство и эффективность, что может значительно расширить возможности современной стоматологии.

Процесс внедрения покрытия будет проходить в несколько этапов. Сейчас идут подготовительные и клинические испытания, которые планируется завершить к 2025−2026 годам. Получение регистрационного удостоверения ожидается в 2026—2027 годах, после чего технология начнёт внедряться в ведущих стоматологических клиниках России. Массовое использование биомиметического покрытия прогнозируется с 2028 по 2030 годы.

По словам Кудаева, стоимость процедуры будет варьироваться в зависимости от типа обработки.

«Примерное ценообразование процедуры будет зависеть от типа обработки: профилактическое покрытие обойдётся в пределах 5 000−10 000 рублей, лечебное покрытие при начальных стадиях кариеса — 10 000−15 000 рублей, а комплексная обработка будет стоить 15 000−20 000 рублей».

Для полноценного внедрения новой технологии клиники должны будут инвестировать в специализированное оборудование и обучение персонала. Это потребует времени и ресурсов, но при успешной реализации «жидкая эмаль» может стать важным инструментом в борьбе с кариесом.