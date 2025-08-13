Как кишечные бактерии влияют на наше либидо

В большинстве случаев причины потерянного либидо связывают с рутиной или возрастом. Однако последние исследования показывают, что менее очевидный виновник может прятаться в нашем кишечнике. Об этом RuNews24.ru поговорил с Марией Молоствовой, экспертом по биохакингу.

В медицине существует термин «гипоактивное расстройство полового влечения» (ГРПВ), который применяется, когда снижение или утрата полового влечения вызывает значительный стресс и затруднения в личной жизни. По статистике, около 10% женщин в США сталкиваются с этой проблемой. Исследования указывают на связь между состоянием кишечной микробиоты и развитием ГРПВ, что открывает новые горизонты в понимании сексуального здоровья.

Недавние исследования выявили интересные связи между составом кишечной микробиоты и уровнем либидо. Ученые изучили образцы кала 24 женщин с ГРПВ и 22 женщин с нормальным либидо и обнаружили явные различия в бактериальном составе. В частности, у участниц с ГРПВ был отмечен сниженный уровень полезных бактерий и увеличенное количество таких, как Lactobacillus и Bifidobacterium.

«Чем больше было различие в сравнение с микробиотой женщин с нормальным либидо, тем более заметным было снижение сексуального влечения. Эти результаты подчеркивают важность кишечной микробиоты в формировании эмоционального состояния и, в конечном счете, либидо», - пояснила эксперт.

Хотя для окончательных выводов необходимо провести дополнительные исследования, предполагается, что кишечные бактерии выделяют малые молекулы, влияющие на функционирование головного мозга. Это связывает микробиоту с эмоциями и сексуальным влечением.

Авторы исследований также обратили внимание на то, что повышенный уровень Lactobacillus и Bifidobacterium, ассоциированный со снижением либидо, также связан с уменьшением агрессии и апатии. Можно предположить, что сексуальное влечение связано с гневом или стрессом: эти эмоции активируют возбуждение, которое может трансформироваться во влечение. Таким образом, возникает вопрос: какие чувства мы хотим культивировать в нашей жизни? Внутреннюю гармонию или яркое сексуальное влечение?

Таким образом, влияние кишечной микробиоты на либидо является интригующей темой для дальнейших исследований и обсуждений в области биохакинга. Понимание связи между бактериями и нашим эмоциональным состоянием может привести к новым, эффективным методам коррекции женского либидо. Следует помнить, что здоровье кишечника — это важный аспект общего благополучия и сексуального здоровья.

Если вы столкнулись с проблемами либидо, стоит обратить внимание на свое питание и здоровье кишечника, а также проконсультироваться с врачом или экспертами в области биохакинга.