Новый тест поможет заранее выявлять предрасположенных к диабету людей

Молекулярные биологи из Европы обнаружили, что развитие невосприимчивости клеток мозга к инсулину можно выявить по набору из ста эпигенетических меток на поверхности молекул ДНК в клетках крови. Разработанный учеными тест позволит заранее выявлять пациентов, предрасположенных к развитию диабета, ожирения и других метаболических нарушений, сообщила пресс-служба немецкого Центра изучения диабета (DZD).

"До настоящего времени выявление инсулиновой невосприимчивости в клетках мозга было очень дорогой и длительной процедурой. Наше исследование показало, что мы можем с очень высокой точностью определить, насколько активно мозг реагирует на инсулин, по набору эпигенетических биомаркеров в клетках крови пациента", - заявила профессор DZD Аннетт Шюрман, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Как объясняила профессор, медики в прошлом выявляли инсулиновую недостаточность по тому, как меняется работа нескольких отделов мозга при введении спрея с достаточно большим количеством инсулина в нос пациентов. Для проведения подобных замеров требуется система функциональной магнитно-резонансной томографии и несколько часов времени, что не позволяет проводить массовый скрининг данного сбоя в метаболизме.

Профессор Шюрман и ее коллеги предположили, что подобные сведения можно получить, отслеживая то, как меняются свойства крови пациентов при развитии у них проблем с реакцией клеток мозга на инсулин. Биологи заручились поддержкой 80 здоровых пациентов и аналогичного числа носителей инсулиновой невосприимчивости, собрали образцы крови и сопоставили, как различался уровень активности генов в их клетках.

Эти замеры указали на то, что развитие сбоев в реакции клеток мозга на инсулин сопровождается переменами в структуре примерно 540 эпигенетических меток - небольших модификаций в структуре "упаковки" ДНК, влияющих на считываемость соседних с ними генов. Проведенный учеными анализ показал, что большинство этих меток было связано с генами, управляющими развитием нейронов и формированием новых нервных окончаний-аксонов.

Последующее изучение данного набора эпигенетических меток показало, что набор из всего ста подобных модификаций в структуре "упаковки" ДНК позволяет выявить инсулиновую невосприимчивость клеток мозга с 83-94% вероятностью при помощи простого теста крови, доступного в любой клинике и лаборатории. В перспективе это позволит массово выявлять носителей данного нарушения метаболизма при проведении рутинных обследований и проверок, подытожили ученые.

Об инсулиновой невосприимчивости мозга

Инсулин играет важную роль не только в механизмах метаболизма, но и в когнитивных функциях мозга, регуляции аппетита и энергетическом гомеостазе. Опыты последних лет показывают, что развитие инсулиновой невосприимчивости в клетках мозга меняет его работу таким образом, что это способствует развитию ожирения, болезни Альцгеймера, депрессии и ряда других нарушений когнитивных способностей и поведения.