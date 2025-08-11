Ученые нашли связь между потреблением кофеина и настроением

Напитки, содержащие кофеин, могут улучшать настроение. К такому выводу пришли психологи из Билефельдского университета.

Исследователи провели два эксперимента с участием добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Испытуемых просили несколько раз в день с помощью смартфонов отвечать на короткие вопросы о своем настроении, употреблении напитков, содержащих кофеин, режиме дня и качестве сна.

Первое исследование длилось 15 дней, второе — почти месяц.

По результатам исследования ученые выяснили, если напиток, содержащий кофеин, выпить в первой половине дня, настроение улучшается.

Днем эффективность значительно снижалась или вовсе исчезала. Под вечер чашка кофе снова положительно сказывалась на настроении.

В то же время чашка кофе, выпитая в одиночестве, улучшала настроение сильнее, чем напиток, выпитый в компании.

Ученые связали это с тем, что в таких ситуациях люди могут лучше сосредоточится на своих ощущениях.