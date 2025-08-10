Ученые выяснили, какие продукты полезны в борьбе с Альцгеймером

В научном мире появилось новое перспективное направление в борьбе с возрастными изменениями мозга, включая болезнь Альцгеймера. Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили способ, как можно вернуть стареющим нейронам энергию и способность к самоочищению от вредных белков.

© runews24.ru

Ключом к решению, по мнению ученых, является комбинация двух натуральных соединений: никотинамида, являющегося одной из форм витамина B3, и галлата эпигаллокатехина — мощного антиоксиданта, который в больших количествах содержится в зеленом чае. Проблема заключается в том, что с возрастом энергетический уровень в клетках мозга снижается. Это ослабляет их способность избавляться от токсичных белковых скоплений, в частности от бета-амилоида, который считается главным виновником развития нейродегенеративных процессов при болезни Альцгеймера.

В ходе эксперимента, проведенного на клетках мозга пожилых мышей, ученым удалось добиться впечатляющих результатов. Сочетание никотинамида и галлата эпигаллокатехина всего за 24 часа восстановило уровень гуанозинтрифосфата (ГТФ), ключевого энергетического соединения, до показателей, характерных для молодых клеток. Это, в свою очередь, активизировало работу митохондрий, производящих энергию, и специальных ферментов, участвующих в утилизации поврежденных белков. У подопытных животных также заметно снизился уровень окислительного стресса, ускоряющего разрушение нейронов.

Поскольку оба соединения уже существуют в виде пищевых добавок, ученые с оптимизмом смотрят на возможность ускоренного перехода к клиническим испытаниям на людях. Тем не менее они предупреждают о необходимости дальнейшей работы для оптимизации дозировок и методов доставки веществ в организм, так как предыдущий опыт показал, что пероральный прием никотинамида имеет ограниченную эффективность из-за его быстрого распада в крови.

Результаты этого важного исследования были опубликованы на страницах научного журнала GeroScience. Открытие дает надежду на создание новых эффективных методов борьбы с возрастными нарушениями функций мозга.Ранее исследование показало, что популярный препарат от диабета защищает от слабоумия.