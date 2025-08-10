Запах еды оказался эффективным средством против переедания

Многим знакома ситуация: пока стоял у плиты во время готовки - особенно если долго и с вкусными запахами - есть уже особо и не хочется. В итоге, садясь за стол, легко съесть меньше, чем обычно. Новое исследование группы ученых Института исследований метаболизма Общества Макса Планка, результаты которого опубликованы в журнале Nature объясняет, почему так происходит и что это не просто психологический эффект, а следствие работы обонятельной системы.

Ученые установили: между обонятельной системой и центром голода в гипоталамусе есть прямая нейронная связь. При этом обоняние не только помогает, например, отличить качественную еду от начавшей портиться, но и участвует в механизмах возникновения чувства насыщения. Оказалось, когда мы ощущаем запах еды, наш мозг получает сигнал: "еда рядом", и следом происходит подавление чувства голода.

Правда, есть существенная деталь: эксперименты пока проводились на мышах. Ученые предположили, что механизм подавления голода у животных может быть связан с необходимостью контролировать свое пищевое поведение. Например, не "погружаться" в добытую пищу "по уши", а сохранять способность следить параллельно за окружающей обстановкой, вовремя распознавая внешние угрозы (такие, как появление хищников).

Как показали эксперименты, у подопытных мышей после активации обонятельного пути снижался аппетит, они съедали меньше и, как следствие, у них улучшался контроль сахара в крови и замедлялось накопление жира.

Можно ли действие этого механизма перенести на людей и попытаться с его помощью бороться с лишними килограммами? Ответа пока нет. Но на подопытных животных с ожирением этот эффект не распространялся, отмечают исследователи.