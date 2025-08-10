Запах еды оказался эффективным средством против переедания

Журнал Nature: Запах еды подавляет чувство голода
Многим знакома ситуация: пока стоял у плиты во время готовки - особенно если долго и с вкусными запахами - есть уже особо и не хочется. В итоге, садясь за стол, легко съесть меньше, чем обычно. Новое исследование группы ученых Института исследований метаболизма Общества Макса Планка, результаты которого опубликованы в журнале Nature объясняет, почему так происходит и что это не просто психологический эффект, а следствие работы обонятельной системы.
Ученые установили: между обонятельной системой и центром голода в гипоталамусе есть прямая нейронная связь. При этом обоняние не только помогает, например, отличить качественную еду от начавшей портиться, но и участвует в механизмах возникновения чувства насыщения. Оказалось, когда мы ощущаем запах еды, наш мозг получает сигнал: "еда рядом", и следом происходит подавление чувства голода.
Правда, есть существенная деталь: эксперименты пока проводились на мышах. Ученые предположили, что механизм подавления голода у животных может быть связан с необходимостью контролировать свое пищевое поведение. Например, не "погружаться" в добытую пищу "по уши", а сохранять способность следить параллельно за окружающей обстановкой, вовремя распознавая внешние угрозы (такие, как появление хищников).
Как показали эксперименты, у подопытных мышей после активации обонятельного пути снижался аппетит, они съедали меньше и, как следствие, у них улучшался контроль сахара в крови и замедлялось накопление жира.
Можно ли действие этого механизма перенести на людей и попытаться с его помощью бороться с лишними килограммами? Ответа пока нет. Но на подопытных животных с ожирением этот эффект не распространялся, отмечают исследователи.
"В случае с человеком продолжительное вдыхание запахов еды (например, во время готовки) может частично "насыщать" мозг, снижая последующее потребление пищи. Это частично объясняет, почему после приготовления блюда мы съедаем меньше, чем если бы нам его просто подали. Но опять же непонятно, подействует ли эта схема на людей с избыточным весом", - прокомментировала результаты исследования в своем Telegram-канале доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.