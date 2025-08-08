Найден способ замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний

Исследователи из Сеченовского университета выяснили, что белок HSP70 помогает защищать нервные клетки при таких заболеваниях, как болезнь Паркинсона, Альцгеймера и боковой амиотрофический склероз (БАС).

Нейродегенеративные болезни приводят к постепенной гибели нервных клеток и пока не имеют эффективного лечения. В серии экспериментов на мышах с моделями подобных заболеваний учёные показали, что повышение уровня HSP70 снижает повреждения мозга, особенно в тех его частях, которые отвечают за движение, эмоции и память. Этот белок предотвращает накопление вредных белков в клетках и замедляет их разрушение.

Также было доказано, что введение HSP70 безопасно — не вызывает повреждений в мозге и других органах животных. Интересно, что белок работает по-разному в зависимости от своего расположения: внутри клетки он защищает её, а вне клетки может навредить.

Эти результаты открывают новые возможности для создания лекарств.

