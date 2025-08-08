В Дании разработали новый метод распознавания фальшивых лекарств

Датские ученые разработали метод распознавания фальшивых лекарств с помощью их "уникального химического отпечатка". Это сделано на основе результатов недавнего совместного исследования Копенгагенского и Стэнфордского университетов, согласно которым можно быстро отличить одно лекарственный препарат от другого, сообщается в пресс-релизе на сайте датского вуза.

По данным Европола, в ходе длившейся восемь месяцев операции в 2024 году власти ЕС конфисковали 426 016 упаковок нелегальных лекарств. Им удалось обнаружить поддельные препараты на сумму €11,12 млн. Но теперь есть возможность проследить то или иное лекарство вплоть до места производства.

"У всех лекарств есть уникальный химический отпечаток, что позволяет идентифицировать их вплоть до конкретного завода, где они были произведены, - пояснила научный сотрудник фармацевтического факультета Копенгагенского и Стэнфордского университетов и ведущий автор нового исследования Эльза Холмфред. - Представьте, что производитель фармацевтических препаратов получает партию украденных лекарств, которые были выброшены из-за низкого качества. Затем появляются спонсоры, которые переупаковывают лекарства с целью их перепродажи. С помощью нашего метода можно точно определить, откуда изначально поступило лекарство, и тем самым доказать, что оно было украдено".

Испытания нового метода проводились на препарате "Ибупрофен", однако он может применяться к любым лекарствам. В исследовании ученые при идентификации препарата обращают особое внимание на изотопы углерода, водорода, кислот и их происхождение. Все вещества, входящие в состав лекарства, производятся в уникальных условиях, и это влияет на их изотопный состав.

"Стабильные изотопы невероятно умны, поскольку они не меняются на протяжении многих тысяч или миллионов лет. А поскольку все лекарства изготавливаются из синтезированных органических веществ или веществ растительного происхождения, они всегда содержат что-то органическое, а значит, углерод, водород и кислоту. Это может быть, например, кукурузный крахмал или целлюлоза", - прокомментировал доцент кафедры фармацевтики Стефан Стюруп.

По его словам, по сравнению со многими другими разработанный им вместе с коллегами метод прост, однако требует определенного оборудования: нужна соответствующая лаборатория и масс-спектрометр.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире 10% лекарственных препаратов являются подделками. В Дании было уже несколько случаев отзыва лекарств из легальных аптечных сетей из-за вероятности подделки.