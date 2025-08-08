Как нейросети меняют современную медицину

В современном мире, где технологии развиваются с колоссальной скоростью, особенно заметен прогресс в сфере лабораторно-диагностических материалов. На этом становится очевидной важность применения искусственного интеллекта в медицине.

На эту тему RuNews24.ru поговорил с Ульяновой Ириной, фармэкспертом, Генеральным директором ООО «ТрансЛит».

Нейросети и тест-полоски

Ирина Ульянова акцентирует внимание на том, как использование обученных нейросетей меняет подход к анализам.

«Мы живем в очень интересное время, столько изобретений! Особо заметно, как идет вперед сфера лабораторно-диагностических материалов», — отметила эксперт.

Тест-полоски для анализа мочи, которые определяют такие показатели, как рН, белок и глюкоза, теперь доступны каждому. Однако традиционные методы тестирования оставались качественными и полуколичественными, что вызывало сложности в интерпретации результатов.

«Результат очень зависел от восприимчивости глаз к цветовым диапазонам и от влияния окружающей среды», — отметила Ирина Ульянова.

Тем не менее, внедрение искусственного интеллекта сделало прорыв возможным. С помощью разработанного приложения для смартфонов, пользователи могут, сделав фото тест-полоски, получить точные значения компонентов. Это значительно упрощает процесс, точность метода увеличилась в несколько раз. Сейчас пользователю достаточно сфотографировать чистую полоску и шкалу.

Текущие разработки также направлены на улучшение условия съемки. Ульянова отмечает, что в будущем возможно синхронизировать фонарик смартфона с приложением, чтобы обеспечить идентичные условия для всех фотографий

Бесконтактные стетоскопы: шаг вперед в диагностике

Не менее важным является развитие бесконтактных стетоскопов, которые способны анализировать состояние здоровья пациентов.

«Нейросеть определяет диагноз кашляющего человека. Конечно, это требует перепроверки врачом, но часто мы выигрываем самое драгоценное – время».

Эти устройства могут значительно сократить время ожидания диагностики и повысить точность первоначальных заключений. Ирина подчеркивает важность быстрого обращения пациента к специалисту.

«Чем скорее пациент обращается к врачу – тем больше шансов на сохранение здоровья».

Искусственный интеллект и новые технологии активно входят в мир медицины, открывая перед нами множество возможностей. Инновации, о которых говорит Ирина Ульянова, формируют пересмотренные стандарты диагностики и лечения. Ожидаем дальнейших изменений в этой сфере, поскольку новые разработки требуют внедрения и тестирования, что, безусловно, приведет к улучшению качества медицинской помощи и жизни пациентов.