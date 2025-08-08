Ученые смогли победить бубонную чуму

Первое в мире клиническое испытание лечения бубонной чумы подтвердило: десятидневный курс перорального приема антибиотика ципрофлоксацина эффективен и безопасен. Результаты масштабного исследования, проведенного в Мадагаскаре и Великобритании, опубликованы в New England Journal of Medicine.

Lenta.ru

До сих пор существующие схемы терапии чумы не проходили серьезных испытаний на людях — одобрение препаратов основывалось на данных безопасности и опытах на животных. Теперь, благодаря пятилетней работе международной команды в отдаленных районах Мадагаскара, появились надежные клинические данные.

В исследовании приняли участие 450 пациентов с подозрением на чуму, из которых у 222 диагноз был подтвержден лабораторно. Участников случайным образом разделили на две группы: одна получала 10-дневный курс ципрофлоксацина в таблетках, другая — комбинированную схему с трехдневными инъекциями гентамицина и последующим приемом того же антибиотика. Обе схемы показали высокий уровень эффективности — около 90 процентов успешных исходов — при низком уровне смертности (около четырех процентов).

Главное преимущество таблетированной формы — доступность: ее можно применять без госпитализации, снижая нагрузку на клиники и медицинский персонал, особенно в сельских районах. Кроме того, лечение обходится в десять раз дешевле по сравнению с инъекционным курсом.

Результаты исследования могут лечь в основу пересмотра международных и национальных рекомендаций. Ученые уже сотрудничают с ВОЗ, чтобы внедрить новое лечение в клиническую практику и повысить шансы на выживание в регионах, где чума остается реальной угрозой.

