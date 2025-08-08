В России тестируют мРНК-вакцину от рака кожи

Российская медицина совершает революционный прорыв — осенью 2025 года стартуют первые клинические испытания уникальной мРНК-вакцины против меланомы, разработанной тремя ведущими онкоцентрами страны. В отличие от традиционных методов, препарат создается персонально для каждого пациента на основе генетического «портрета» его опухоли, что увеличивает эффективность лечения в разы.

