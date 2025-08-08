За счет чего «суперпенсионеры» сохраняют память, как у молодых

В течение 25 лет ученые изучали людей в возрасте от 80 лет и старше, которых они назвали «суперпенсионерами» («суперэйджерами»), чтобы понять, в чем секрет их успешного долголетия. Люди, имеющие когнитивные способности, свойственные 50-летним, имели особенности в образе жизни – были более общительными и дружелюбными. Но главные находки были обнаружены в их мозге.

Новое исследование показало, что снижение когнитивных функций не является неизбежным последствием старения. Результаты подтвердили, что отличная память в пожилом возрасте возможна и связана с определенным нейробиологическим профилем, – рассказывает об исследовании MedicalXpress.

С 2000 года Центр когнитивной неврологии и болезни Альцгеймера имени Месулама при Северо-Западном университете прошли 290 участников программы SuperAger, и ученые провели вскрытие 77 пожертвованных мозгов участников программы.

В некоторых мозгах были обнаружены амилоидные и тау-белки (бляшки и клубки нейрофибрилл), которые, как известно, играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера, но в других мозгах их не было.

Ученые назвали два механизма, которые приводят к развитию «суперстарения». Первый резистентность: у «суперэйджеров» не образуются бляшки и клубки нейрофибрилл. Второй – устойчивость: они образуются, но не оказывают никакого влияния на мозг.

У них исключительная память: люди в возрасте «суперэйджеров» набирают не менее 9 баллов из 15 в тесте на отсроченное воспроизведение слов – наравне с людьми в возрасте 50–60 лет.

У них юная структура мозга: в отличие от обычно стареющих людей, у «суперпенсионеров» не наблюдается существенного истончения коры головного мозга (внешнего слоя мозга), и передняя поясная кора у них толще, чем у молодых людей. Это играет роль в интеграции информации, связанной с принятием решений, эмоциями и мотивацией.

У «суперэйджеров» уникальные клеточные особенности: больше нейронов фон Экономо –клеток, связанных с социальным поведением, и больше энторинальных нейронов, которые критически важны для памяти, чем у людей с обычным старением.

Общительность – общая черта «суперпенсионеров»: даже при разном образе жизни и разной физической активности, они, как правило, поддерживают крепкие межличностные отношения.

Статья была опубликована в издании «Болезнь Альцгеймера и деменция».