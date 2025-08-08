Вирусолог рассказал о вакцинах, готовящих иммунитет к космическим миссиям

Вирусолог Никитин допустил создание вакцин, готовящих иммунитет к космическим миссиям

ТАСС

Проблема снижения иммунитета в космосе может в будущем решаться за счет препаратов-вакцин, повышающих его на определенный период без риска аутоиммунных реакций, сказал ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин.

Ученые на протяжении многих лет изучают изменения работы иммунной системы космонавтов во время миссий на МКС. К примеру, исследователи из Канады обнаружили, что длительные полеты в космос снижают активность 276 генов в лейкоцитах астронавтов, которая стабилизируется после их возвращения. Эти перемены в работе иммунных клеток могут объяснять то, почему члены экипажа станции необычайно часто болеют ОРВИ и страдают от герпетических инфекций, предполагают авторы.

"Многочисленные исследования иммунитета космонавтов до и после полетов демонстрируют изменение активности клеток иммунной системы, что непременно влияет на способность организма сопротивляться инфекциям. Причин для этого в космосе предостаточно, начиная от стресса, связанного с замкнутым пространством, нарушением циркадных ритмов и отсутствием гравитации, и заканчивая непрерывным космическим излучением. Поэтому многие условно-патогенные микроорганизмы, в норме не несущие угрозы для здоровья человеку, при сниженном иммунитете способны вызвать смертельные заболевания. В перспективе могут появиться препараты, ориентированные на подготовку иммунитета космонавтов к полетам. Они, например, могут повышать активность иммунной системы на определенный период. Такие поиски уже ведутся", - сказал Никитин корреспонденту ТАСС.

Он указал на то, что разработка подобных препаратов является непростой задачей, так как стимулирование иммунной системы может приводить к ее гиперактивации, что ведет к развитию аутоиммунных реакций.

"Важно создать решение, которое исключает подобные риски. Во время полета для лечения заболеваний, вызванных различными патогенами, могут применяться как антибиотики, так и противовирусные препараты. При этом исследования поведения иммунитета в космосе важны и для разработки новых методов борьбы с инфекциями и заболеваниями в обычных условиях", - добавил ученый.

Комплексная подготовка

Вирусолог также отметил, что специалисты в области космической медицины сегодня предпринимают все необходимые меры для предупреждения заболеваний у участников полетов.

"Сюда входит предполетный карантин, вакцинация против бактериальных и вирусных патогенов, таких как пневмококковая инфекция и вирусы герпеса, прием пробиотиков для нормализации микробиома и, соответственно, работы кишечника. На иммунитет влияет и физическая подготовка, и индивидуальный план питания, которые также разрабатываются с учетом условий на борту МКС", - заключил Никитин.