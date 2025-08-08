В России создали новый датчик для диагностики мозга и сердца

Специалисты МФТИ и ИРЭ РАН разработали компактный высокочувствительный детектор магнитного излучения. Устройство толщиной чуть более 100 нанометров способно регистрировать слабые магнитные поля, которые генерируют мозг и сердце человека.

Основу детектора составляют тонкая плёнка лютециевого граната и слой платины. В отличие от существующих аналогов, новое устройство работает при комнатной температуре, что открывает перспективы для создания портативных медицинских приборов.

Разработка может лечь в основу компактных и недорогих аппаратов для магнитной энцефалографии и кардиографии. Эти методы диагностики точнее традиционных ЭЭГ и ЭКГ, так как регистрируют магнитную составляющую работы органов, а не электрическую.

Сейчас оборудование для таких исследований требует охлаждения до сверхнизких температур, что делает его громоздким и дорогим. Новый детектор устраняет этот недостаток. Помимо медицины, технология найдёт применение в космической связи, радарах для беспилотников и квантовой электронике.

Устройство отличается сверхнизким энергопотреблением и совместимостью с кремниевыми технологиями. Это позволит создавать на его основе миниатюрные и лёгкие модули для различных отраслей.