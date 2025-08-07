Найден лучший способ улучшить качество сна

В ходе нового исследования учёные проанализировали 30 работ и определили, какие виды активности сильнее всего влияют на качество сна. Среди них первое место заняла йога.

Учёные из Харбинского университета спорта (Китай) выяснили в ходе нового исследования, как влияют на сон различные виды упражнений. Результаты их работы опубликованы в журнале Sleep and Biological Rhythms. Было обнаружено, что менее 30 минут йоги два раза в неделю могут стать лучшей тренировкой для качественного сна. Но, по словам экспертов, ещё нужно провести дополнительные эксперименты для подтверждения результатов этого исследования.

Полезнее всего для сна, как выяснили учёные, была йога. За ней шли ходьба, силовые тренировки и аэробные упражнения.

По словам исследователей, йога улучшает сон, так как связанные с ней контролируемые дыхательные упражнения активируют парасимпатическую нервную систему. Это снижает частоту сердечных сокращений и способствует расслаблению.

