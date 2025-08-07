Аномальный рост волос в конъюнктиве глаза: чем это опасно

Рост ресницы в конъюнктиве глаза может привести к серьезному осложнению в виде эрозии роговицы и кератита, которые могут привести к слепоте. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры офтальмологии им. Нестерова Пироговского Университета Жанна Оганезова.

«Волос — это придаток кожи, то есть растет он только из кожи. Конъюнктива же — это слизистая оболочка, поэтому в норме рост волос из нее невозможен. Однако в литературе описано чуть более двадцати случаев, когда в конъюнктиве обнаруживали растущий волосок. В большинстве случаев это была ресница, которая вследствие различных заболеваний изменила свое нормальное положение. Такое может быть при дистихиазе, экземе, невусе. Реже в переднем отделе глаза развивается доброкачественная опухоль, содержащая клетки, из которых могут вырасти волоски», — отметила врач.

Вне зависимости от причины, наличие в глазу волоска (или реснички) вызывает ряд неприятных ощущений у человека, таких как ощущение инородного тела, слезотечение, резь, покраснение глаза.

«Состояние мучительное для пациента. Но самое главное — оно может привести к серьезному осложнению в виде эрозии роговицы и кератита. Волосок контактирует с роговицей, повреждая ее передний слой — эпителий. Это сопровождается светобоязнью, слезотечением, невозможностью полностью открыть глаз. Эпителий защищает глаз от проникновения из окружающей среды бактерий, вирусов и грибов. А когда его целостность нарушается, то входные ворота для инфекции открываются. И в роговицу может попасть любой возбудитель, вызывая ее воспаление — кератит», — рассказала врач.

Кератит опасен своими последствиями: в его исходе может образоваться помутнение роговицы (бельмо), которое не только снижает зрение, но и несет косметический дефект, также это может привести к развитию вторичной глаукомы и других серьезных патологий.