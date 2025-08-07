Раскрыты причины хронической усталости

Ученые из Эдинбургского университета обнаружили восемь участков генома, связанных с развитием миалгического энцефаломиелита или синдрома хронической усталости (МЭ/СХУ). Об этом сообщает The Guardian.

В проекте приняли участие более 275 тысяч человек из Великобритании европейского происхождения. Среди испытуемых у 15,5 тысяч людей диагноз МЭ/СХУ был подтвержден, в то время как другие 260 тысяч составляли здоровую контрольную группу. Сравнительный анализ ДНК позволил ученым выделить восемь участков генома, достоверно отличающихся у пациентов с хронической усталостью.

«Мы обнаружили восемь генетических сигналов, указывающих на участие как иммунной, так и нервной систем», — заявил Крис Понтинг, руководитель исследования.

По его словам, активность соответствующих генов в первую очередь сосредоточена в тканях мозга, что подчеркивает роль центральной нервной системы в развитии заболевания.

Ученые также определили 43 гена, влияющих на риск развития хронической усталости. Из них 29 оказались наиболее перспективными для дальнейшего изучения. Активация одного из них — RABGAP1L — достоверно перекликалась со снижением иммунитета по наблюдениям самих пациентов.

Несмотря на то, что хроническую усталость чаще диагностируют у женщин, исследование не выявило различий в генетических рисках между полами. Следующим этапом станет детальное исследование обнаруженных участков ДНК. Ученые надеются выяснить, как именно эти генетические особенности влияют на молекулярные и клеточные процессы в организме. В перспективе это может привести к созданию диагностических тестов и новых методов лечения МЭ/СХУ.