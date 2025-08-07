В России создали дешевый тепловизор для контроля кровотока при удалении рака

В ЛЭТИ создали дешевый портативный прибор для неинвазивного контроля кровотока во время операций по удалению опухоли. В отличие от аналогов, устройство имеет небольшие размеры, создано из полностью отечественных материалов, многофункционально и бюджетно. Кроме того, для его использования не нужно иметь специальных навыков. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

«Мы создали первый полностью отечественный тепловизионный комплекс для медицинской диагностики с расширенными функциональными возможностями. Входящий в него тепловизор с помощью двух датчиков – матричного малоформатного и точечного – позволяет на малых расстояниях не только определять точное изменение температуры, но и практически определить абсолютную температуру любой области тела. Разработка имеет небольшие габариты и проста в эксплуатации: для диагностики необходимо только поднести тепловизор к нужному участку, а результат автоматически выводится на экран монитора», – рассказал заведующий кафедрой электронных приборов и устройств (ЭПУ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Николай Потрахов.

Комплекс работает следующим образом: тепловизор подносится к участку тела, и с помощью программного обеспечения (ПО) выводится тепловизиограмма матрицы пикселей на экран компьютера. Сочетание двух датчиков при съемке со значительно меньшего расстояния, чем при традиционном методе, позволяет получить детализированное изображение температурного поля на участках тела человека. При этом на компьютере можно выделить желаемую область, где в каждом пикселе указывается температура, а также с использованием дальномера рассчитать размер этой области.

ПО также позволяет выделять зоны с аномальными температурами и исследовать их, задавая диапазон температур. Оно фиксирует показатели, отображает график изменения температуры в реальном времени и сохраняет данные распределения температур, полученные с датчика. Кроме того, система способна показать несколько последовательных тепловых изображений для анализа изменений.

«В настоящее время комплекс находится на апробации в Российском научно-исследовательском нейрохирургическом институте им. А.Л. Поленова, где врачи протестировали разработку для мониторинга кровотока во время операций, что позволяет оценивать микроциркуляцию в тканях вокруг опухоли до, во время и после ее удаления. Это способствует контролю эффективности процедуры и снижению риска осложнений. Один датчик контролирует изменение кровотока в области опухоли, а другой мониторит изменение кровотока непораженной области для сравнения изменений в кровотоке», – отметил инженер кафедры ЭПУ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Сергей Ростачёв.

Разработка также прошла опытные испытания на базе нескольких крупных медицинских учреждений Санкт-Петербурга, в том числе ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, НГУ им. П.Ф. Лесгафта и ВМА им. С.М. Кирова.