Исследование поставило точку в споре о пользе и вреде картофеля

Исследование ставит точку в споре о пользе и вреде картофеля
Исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета, где отслеживали данные о здоровье и питании более 205 000 человек на протяжении 30 лет, оценило влияние картофеля на риск развития диабета 2 типа.
Оказалось, что картофель фри связан с повышенным риском, тогда как другие способа приготовления (запеченный, вареный, картофельное пюре) такого эффекта не давали. Работа вышла в журнале BMJ.
Три порции картофеля фри в неделю увеличивали риск развития диабета 2 типа на 20%. Запеченный, вареный или картофельное пюре существенно не ассоциировались с этим заболеванием.
Тем не менее, употребление цельнозерновых продуктов (цельнозерновые макароны, хлеб или полба) вместо картофеля фри может снизить риск 19%, картофеля, приготовленного другими способами, — на 4%.
«Послание для здоровья простое и мощное: малейшие изменения в нашем повседневном рационе могут иметь важное влияние на риск диабета второго типа. Ограничение картофеля — особенно картофеля фри — и выбор здоровых, цельнозерновых источников углеводов могут помочь снизить риск диабета второго типа. Не все углеводы — или даже все способы приготовления картофеля — дают одинаковый эффект для здоровья. Это различие имеет значение, когда речь идет о формировании эффективных рекомендаций по питанию», — сказал соавтор Вальтер Виллет, профессор эпидемиологии и питания.