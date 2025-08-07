Исследование поставило точку в споре о пользе и вреде картофеля

Исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета, где отслеживали данные о здоровье и питании более 205 000 человек на протяжении 30 лет, оценило влияние картофеля на риск развития диабета 2 типа.

Оказалось, что картофель фри связан с повышенным риском, тогда как другие способа приготовления (запеченный, вареный, картофельное пюре) такого эффекта не давали. Работа вышла в журнале BMJ.

Три порции картофеля фри в неделю увеличивали риск развития диабета 2 типа на 20%. Запеченный, вареный или картофельное пюре существенно не ассоциировались с этим заболеванием.

Тем не менее, употребление цельнозерновых продуктов (цельнозерновые макароны, хлеб или полба) вместо картофеля фри может снизить риск 19%, картофеля, приготовленного другими способами, — на 4%.