В России разработали быстрый метод проверки растительных масел

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что учёные создали новый способ оценки качества растительных масел, который не требует предварительной подготовки образцов. Метод разработан специалистами ГЕОХИ РАН совместно с Институтом общей физики им. А. М. Прохорова РАН.

Технология основана на масс-спектрометрии с лазерно-индуцированной плазмой при атмосферном давлении (APLPI). Анализ проводится быстро — образец масла помещают в пробирку, где летучие вещества ионизируются и поступают в масс-спектрометр.

Метод уже протестирован на оливковом, рапсовом, подсолнечном и льняном маслах. В сочетании с алгоритмами машинного обучения он позволяет не только определить тип масла, но и выявить фальсификат.

Как отмечают разработчики, технология особенно востребована для оперативного контроля качества продукции. Она исключает трудоёмкий этап пробоподготовки, который необходим в традиционных методах анализа.