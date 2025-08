Ученые рассказали, какой домашний гаджет поможет в борьбе с гипертонией

Домашние очистители воздуха с HEPA-фильтрами могут помочь в борьбе с гипертонией. Международная команда ученых выяснила, что регулярное использование таких приборов способно снизить систолическое артериальное давление у взрослых с уже повышенными показателями — даже в районах, где уровень загрязнения воздуха считается низким. Работа опубликована в журнале Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Частицы, образующиеся в результате автомобильных выхлопов и износа шин, проникают в дома даже при закрытых окнах. Эти микрочастицы (PM2.5) давно связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию.

Авторы провели исследование с участием 154 человек, проживающих недалеко от оживленных автодорог. В течение месяца в домах одних участников работали настоящие HEPA-очистители, у других — те же приборы, но без фильтра. После месячного «перерыва» группы менялись местами. Участникам измеряли давление и собирали данные об их самочувствии.

Результат оказался статистически значимым: у тех, чье исходное систолическое давление было выше 120 мм рт. ст., после месяца с HEPA-фильтрацией давление снизилось в среднем на 2,8 мм рт. ст. Для сравнения, в «пустышке» давление даже слегка выросло. Разница между реальной и имитационной фильтрацией составила 3 мм рт. ст.