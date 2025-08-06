Создан точный калькулятор риска инсульта

Американские ученые нашли способ повысить точность прогноза инсульта у людей с мерцательной аритмией — заболеванием, которое остается одной из главных причин инсульта. Работа опубликована в журнале Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH).

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Исследователи из Университета Вермонта предложили улучшить существующий калькулятор риска инсульта (CHA2DS2-VASc), добавив к нему результаты простых анализов крови. Это позволит врачам точнее решать, кому действительно нужны антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь и предотвращающие инсульты, но способные вызывать опасные кровотечения.

«Это может изменить правила игры в профилактике инсульта, — отметила руководитель проекта, профессор медицины Мэри Кушман. — Мы даем врачам более точный инструмент для персонализированного подхода к терапии: кто-то действительно нуждается в антикоагулянтах, а кто-то — нет».

Новая модель получила название CHA2DS2-VASc-Biomarkers. Она учитывает не только стандартные параметры (возраст, пол, история заболеваний), но и уровень трех биомаркеров, связанных с воспалением, нарушениями свертываемости крови и сердечной недостаточностью. Алгоритм протестировали на данных почти 3100 человек — с и без приема антикоагулянтов. Оказалось, что новая модель точнее предсказывает риск инсульта в течение 12–13 лет наблюдения.

Авторы создали онлайн-версию калькулятора, которая уже доступна врачам. В будущем такой подход может сократить количество ненужных назначений, снизить риск побочных эффектов и сэкономить значительные средства в системе здравоохранения.