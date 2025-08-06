Гаджеты разрушают организм ребенка, предупредили ученые

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что избыток экранного времени в детстве связан с повышением кардиометаболических рисков — таких как гипертония, повышенный холестерин и инсулинорезистентность. Работа опубликована в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

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Исследователи проанализировали данные более тысячи участников — детей и подростков. Оказалось, что каждый дополнительный час у экрана увеличивает риск нарушений обмена веществ, особенно если при этом ребенок мало спит и поздно ложится.

«Эти изменения начинаются очень рано. Мы видим, что у подростков с шестью часами экранного времени в день метаболический риск значительно выше, чем у их сверстников», — отметил соавтор исследования доктор Дэвид Хорнер.

Речь идет не только об образе жизни. У детей, которые много сидели в телефонах и за приставками, в крови нашли особый «отпечаток» — метаболические изменения, связанные именно с экранной активностью. У подростков эти изменения уже показывают связь с потенциальным риском сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте.

Дополнительно ученые выяснили, что плохой сон усиливает вред экранного времени. Участники, которые спали мало или засыпали поздно, имели более выраженные негативные показатели, даже при одинаковом времени за гаджетами.

Эксперты подчеркивают: полностью избавиться от экранов в современном мире невозможно, но изменить привычки можно. Например, сместить экранное время на утро и вечер посвятить отдыху.