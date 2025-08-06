В рязанском вузе создали тренажер для лапароскопии

В Рязанском государственном медуниверситете разработали многофункциональный лапароскопический тренажер, рассказали в вузе.

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Он необходим для отработки навыков хирургических операций. Устройство прошло тестирование в учебном формате и готовится к серийному производству, подана заявка патент.

Разработка максимально приближает подготовку будущих хирургов к профессиональной реальности. В процессе обучения можно использовать натуральные органы и ткани, так как корпус новинки выполнен из материала, устойчивого к дезинфекции и биологическим материалам.

Инструмент позволяет моделировать различные ситуации в операционной: он оборудован видеокамерой с высоким разрешением, регулируемыми углами обзора и фиксатором смартфона.