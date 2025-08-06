Найден способ обнаружить рак пищевода задолго до появления симптомов

Международная команда ученых разработала уникальную капсулу, которая позволяет выявлять рак пищевода на самой ранней стадии — задолго до появления симптомов. Новая технология O2E объединяет сразу два метода визуализации и может стать прорывом в ранней диагностике одного из самых смертоносных видов рака. Работа опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering (NBE).

© Газета.Ru

По данным исследователей, если рак пищевода обнаружен на поздней стадии, шанс выжить составляет около 10%. Но если его выявить вовремя — выживаемость достигает 90%. Именно на это и нацелена новая технология.

Миниатюрная капсула с 360-градусным обзором сочетает оптическую когерентную томографию, которая позволяет «видеть» структуру тканей, и оптоакустическую визуализацию, способную обнаружить мельчайшие сосуды в глубоких слоях. Такой двойной подход позволяет создавать детальные 3D-снимки внутренней поверхности пищевода с микроскопической точностью.

«Мы видим даже минимальные изменения в структуре и кровоснабжении тканей, которые раньше были недоступны для диагностики. Это настоящая революция», — объяснил руководитель проекта профессор Василис Нциахристос из Helmholtz Munich.

Первые испытания проводились на животных и образцах пациентов с пищеводом Барретта — состоянием, предшествующим раку. Капсула успешно отличала здоровые ткани от предраковых и злокачественных. В качестве дополнительного теста устройство также опробовали на внутренней стороне губы добровольца — по строению эта область близка к тканям пищевода.

Разработка потенциально сократит число биопсий и ускорит постановку диагноза. Вдобавок она может серьезно сэкономить средства здравоохранения.