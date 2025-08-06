В России научились убивать клетки рака с помощью железа

Российские ученые разработали новый метод борьбы с онкологией. Авторами разработки стали ученые Московского авиационного института, которые использовали наночастицы, ихзбиратьельно уничтожающие опухоль.

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Как сообщили в пресс-службе вуза, метод основан на явлении ферроптоз, при котором клетки рака уничтожаются при воздействии иона железа.

Магнитные свойства наночастиц позволяют накапливать их в зоне опухоли, а активация происходит только при повышенном содержании перекиси водорода, что характерно для рака.

Ученые синтезировали 36 вариантов наночастиц, что позволит выбрать наиболее эффективный состав, который сейчас проходит испытания на животных.

Ранее писали, что ученые рассказали о возможности улучшить кровоток с помощью кетодиеты. Кроме того, биохакер поделился мнением о важности ежедневных движений.