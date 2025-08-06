Ученые выяснили, какие женщины чаще страдают от хронической боли

Ученые из Ольборгского университета (Дания) установили, что даже кратковременные нарушения сна повышают чувствительность организма к боли, причем у женщин этот эффект выражен сильнее, чем у мужчин. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Pain (EJP).

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«Сон играет гораздо более важную роль в регуляции боли, чем считалось раньше», — отметил соавтор исследования Кристиан Кьер-Стаал -Петерсен.

В эксперименте участвовали 59 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 45 лет. В течение трех ночей участников будили по три раза за ночь и просили выполнить небольшие задания. До и после эксперимента оценивалась их чувствительность к боли. Результаты показали: даже кратковременные сбои в режиме сна усиливали болевые ощущения и влияли на общее состояние.

По словам ученых, их работа стала первым экспериментальным исследованием, напрямую связавшим нарушения сна с половыми различиями в восприятии боли. Однако, как заявили авторы, она лишь подтверждает тенденцию, ранее замеченную в масштабных клинических наблюдениях.

«Когда мы видим одинаковую картину в разных исследованиях, это усиливает нашу уверенность в выводах. Все указывает на то, что качество сна напрямую связано с иммунитетом, психическим здоровьем и другими важнейшими функциями организма», — подчеркнул Петерсен.

Сегодня лечение хронической боли обычно включает физические упражнения, медикаменты или хирургическое вмешательство. Эти методы помогают многим, хотя и не являются универсальными.