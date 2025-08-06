В РФ создают наночастицы для адресной терапии раковых клеток

Ученые Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают наночастицы, способные избирательно уничтожать раковые клетки, не повреждая здоровые ткани. Цель проекта - создать основу для противоопухолевых препаратов нового поколения с точечным действием и минимальными побочными эффектами, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Впервые в России мы подошли к задаче комплексно. Мы синтезировали 36 вариантов наночастиц, меняя источники железа, типы его носителей и усиливающие добавки. Для каждого варианта провели серию анализов, в том числе активности и стабильности. Такой подход позволил выбрать наиболее эффективный состав, который сейчас проходит испытания на животных", - заявила руководитель проекта, доцент кафедры "Перспективные материалы и технологии аэрокосмического назначения" МАИ Любовь Бондаренко, чьи слова приводятся в сообщении.

В основе технологии лежит явление ферроптоза: гибели опухолевой клетки при взаимодействии с токсичными молекулами, которые образуются в результате атаки клетки ионами железа. Технология сочетает сразу два подхода, которые могут быть реализованы отдельно друг от друга. Первый основан на магнитных свойствах наночастиц, за счет которых они могут накапливаться в зоне опухоли под действием внешнего магнитного поля, что минимизирует их влияние на здоровые клетки.

Второй подход заключается в активации наночастиц только при повышенном содержании в той или иной зоне перекиси водорода, что характерно для раковых клеток. В результате запускается цепь химических реакций, в ходе которых образуются свободные радикалы - высокотоксичные соединения, повреждающие мембраны и вызывающие гибель опухолевых клеток.

"Явление ферроптоза было описано в 2012 году, но его применение в терапевтических целях - все еще молодое направление. Мы усиливаем эффект за счет модификации наночастиц соединениями, ускоряющими реакцию с перекисью водорода и усиливающими выработку свободных радикалов. Это позволяет повысить эффективность и точность воздействия", - уточнила Бондаренко.

За первые три года проекта была создана обширная экспериментальная база, для каждого образца проведено не менее 10 видов физико-химических исследований. Сейчас ученые оценивают фармакокинетику: как долго частицы сохраняются в организме, где накапливаются, не вредят ли здоровым органам и какое влияние оказывают на опухолевую ткань. В перспективе препараты, принцип действия которых будет основан на этой технологии, могут стать более щадящей и безопасной альтернативой классической химиотерапии.

О проекте

Проект был запущен в 2022 году при поддержке Российского научного фонда. Работу ведет научная группа кафедры "Перспективные материалы и технологии аэрокосмического назначения" МАИ в сотрудничестве с лабораториями экспериментальной патологии НИИ им. Склифосовского, фотобиологии Института биофизики Сибирского отделения РАН, металлополимеров Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН. С 2025 года к проекту присоединилась лаборатория "Биомедицинские наноматериалы" МИСИС.