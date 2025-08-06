Доктор рассказал о применении VR-технологий в медицине

Вспомним известный прием, к которому часто прибегают медсестры, когда надо сделать укол ребенку. Они отвлекают его легким шлепком или щипком - и вот уже укол есть, а слез и криков нет. Примерно так же работает VR - виртуальная реальность, которая давно перестала быть просто развлечением и стала серьезным инструментом в медицине. Особенно там, где важно снизить боль и тревожность: в педиатрии, гериатрии и паллиативной помощи.

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Принцип работы VR схож с тем самым приемом медсестер, отвлекающим пациента от боли. Только VR делает это куда эффектнее. Особое устройство - VR-шлем с очками, встроенными наушниками - погружает пациента в виртуальный мир. Во время сеанса терапии можно прогуляться по горам или берегу моря, покататься на лодке, пить чай в уютном домике - возможностей очень много, и сам человек может выбрать то, что ему приятно.

«Доказан расслабляющий эффект VR-процедур после интенсивной терапии: у пациентов снижается уровень боли, уходит тревожность, так что даже можно снижать дозировку обезболивающих», — пояснил научный сотрудник Института изучения старения Пироговского университета Михаил Болков.

И это не субъективные ощущения. Исследования доказали: "виртуальная анестезия" снижает уровень кортизола, нормализует ритм сердца.