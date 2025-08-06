Стало известно, что влияет на вес ребенка

Британские медики обнаружили, что гены матерей оказывают неожиданно сильное влияние на вероятность развития ожирения у их детей даже в тех случаях, когда их потомки не наследуют данные участки ДНК. Это указывает на нважную роль косвенных генетических факторов в формировании среды, в которой растет ребенок, и его пищевых привычек, сообщила пресс-служба Университетского колледжа Лондона (UCL).

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«Похоже, что генетика матери влияет на вес и вероятность развития ожирения у ее потомства значительно больше, чем гены самого ребенка. Наши наблюдения указывают на то, что гены матерей играют определяющую роль в формировании среды, в которой развивается ребенок, что косвенным образом влияет на его индекс массы тела», — пояснил научный сотрудник UCL Лайэм Райт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при всесторонних наблюдениях за жизнью и здоровьем 2,6 тыс. британских семей, принимавших участие в мониторинговом проекте Millennium Cohort Study. В его рамках медики с начала текущего столетия наблюдали за тем, как различные аспекты жизни и жизнедеятельности отца, матери и ребенка влияли на индекс массы тела и вероятность развития ожирения у юных британцев в промежутке между 3 и 17 годами жизни.

В рамках этих наблюдений ученые также собирали образцы ДНК у родителей и изучали то, какие мутации, способствующие развитию ожирения, присутствовали в геноме отца и матери, а также передавались по наследству ребенку. Эти сведения впервые позволили медикам оценить прямой и косвенный вклад родительских генетических факторов, связанных с развитием ожирения, в развитие проблем с лишним весом у ребенка.

Проведенный исследователями анализ показал, что почти весь "вклад" отца в лишний вес ребенка был связан с прямыми генетическими факторами - теми участками ДНК, способствующими развитию ожирения, которые передавались детям вместе с отцовской половиной генома. При этом от 20% до 33% "вклада" матерей в индекс массы тела их детей было связано с косвенными генетическими факторами - теми генами, которые влияли на вероятность развития ожирения у самой женщины, но не наследовались ее ребенком.

Как предполагают ученые, эти участки ДНК влияют на пищевые привычки женщины во время беременности, а также оказывают существенное влияние на то, какой пищей матери кормят детей после завершения грудного вскармливания. Это указывает на то, что роль ожирения матери в развитии аналогичных проблем у их детей сейчас серьезно недооценивается, а также говорит о необходимости разработки точечных мер, нацеленных на борьбу с лишним весом у будущих матерей, подытожили ученые.