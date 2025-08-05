Daily Mail: женщины-пилоты более устойчивые в стрессовых ситуациях, чем мужчины

Новое исследование Университета Ватерлоо показало, что женщины-пилоты демонстрируют лучшую производительность в стрессовых ситуациях по сравнению с коллегами-мужчинами, пишет Daily Mail. Исследование, возглавляемое доктором Наилей Айялой, выявило, что женщины обладают "уникальными сильными сторонами": более стабильными руками, хладнокровием и лучшей ситуационной осведомленностью. В ходе эксперимента 20 начинающих пилотов — 10 мужчин и 10 женщин, каждый с налетом менее 300 часов — прошли серию полетов на современном авиасимуляторе, включая стандартные маневры и чрезвычайные ситуации, такие как отказ двигателей. Все участники носили специальные очки для отслеживания движений глаз, чтобы исследователи могли анализировать их визуальное внимание и реакции на происходящее. Хотя мужчины и женщины одинаково фокусировались на ключевых приборах и визуальных сигналах, женщины-пилоты совершали значительно меньше ошибок, особенно в условиях стресса. Они показали более стабильные заходы на посадку, быстрее реагировали на аварийные ситуации и точнее принимали решения. "Эти результаты воодушевляют, потому что они заставляют нас переосмыслить, как мы оцениваем профессиональные навыки пилотов", — отметила Айяла. При этом исследователи подчеркивают: это не означает, что женщины всегда летают лучше. Соавтор исследования, профессор Сюзанна Кернс, добавила, что понимание различий в поведении пилотов в условиях давления поможет создать более эффективные программы обучения, безопасные экипажи и инклюзивную культуру в авиации.