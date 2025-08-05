В России нашли способ замедлить старение

Специалисты Волгоградского государственного медицинского университета синтезировали препарат на основе молекулы ВЛ-10, который может предотвратить развитие ряда заболеваний и замедлить старение. Об этом сообщает новостной агрегатор «СМИ2».

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В ходе исследования волгоградские ученые выяснили, как контролировать уровень одного из факторов старения — метилглиоксаля. Специалисты заметили, что ВЛ-10 может значительно замедлить возрастные изменения. Также получившийся препарат может быть эффективен при лечении ряда заболеваний.

«Геропротектор ВЛ-10 даст возможность предотвращать развитие сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней и нейродегенеративных заболеваний, в том числе и болезни Альцгеймера», — заявил специалист проектного офиса ФГБОУ ВО ВолгГМУ Виталий Ковалев.

В рамках научной работы ученые выявили молекулы лекарственных кандидатов, подавляющих образование маркеров старения. Также российские специалисты обнаружили способ поддерживать в норме коллаген, который заполняет пространство между клетками и органами и отвечает за их функционирование. Эффективность удалось подтвердить на лабораторных животных.

В процессе создания препарата на основе молекулы ВЛ-10 ученые разработали формулу биологически активного продукта, который может способствовать замедлению старения. Специалисты подчеркнули, что новая разработка должна появиться на рынке уже в 2025 году. Исследование ведется в соответствии с задачами нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В конце июля ученые из Китайской академии наук заявили, что в возрасте около 50 лет темпы старения заметно ускоряются. После указанного переломного момента некоторые человеческие органы начинают изнашиваться быстрее других.