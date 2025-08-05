Ученые стали лучше понимать причины бокового амиотрофического склероза

Американские молекулярные биологи выяснили, что мутации в гене VAPB, связанные с развитием одной из форм бокового амиотрофического склероза, нарушают взаимодействия между разными регионами внутри нейронов, что приводит к запуску "вечной" стрессовой реакции в этих клетках. Блокировка этого процесса защищает нервные клетки от гибели, сообщила пресс-служба Университета Кейс-Вестерн-Резерв (CWRU).

"Мы показали, что блокировка стрессовой реакций защищает от повреждений нервные клетки с этой мутацией, что говорит о возможности создания терапии для лечения данной формы БАС. Сейчас мы изучаем действие молекул, подавляющих стрессовую реакцию, на более сложных клеточных моделях и проверяем, будет ли терапия влиять на другие формы болезни", - заявила доцент CWRU Хелен Миранда, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые совершили это открытие при изучении жизнедеятельности культур нервных клеток, в чьем геноме присутствовала мутация в гене VAPB, вызывающая одну из вариаций бокового амиотрофического склероза. Как отмечают исследователи, этот участок ДНК отвечает за синтез одного из мембранных белков, который играет важную роль во внутриклеточном обмене сигналами, однако его роль в развитии БАС оставалась неизвестной.

Для получения этих сведений ученые собрали образцы клеток, полученные от носителей бокового амиотрофического склероза, и превратили их в "перепрограммированные" стволовые клетки. Эти тельца биологи использовали для выращивания культуры нейронов с мутацией в гене VAPB и изучения того, чем отличается их жизнедеятельность от процессов, происходящих в нервных клетках здоровых людей.

Последующие наблюдения за этими культурами клеток показали, что мутация в гене VAPB приводит к появлению сбоев в обмене сигналами между митохондриями, главными клеточными "энергостанциями", и так называемой эндоплазматической сетью, разветвленным набором каналов, который играет важную роль в процессе синтеза белков и обмене веществ. Появление проблем в "общении" между этими частями клетки приводит к тому, что внутри нейрона запускается цепочка стрессовых реакций, которая резко замедляет синтез белков.

В здоровых клетках этот процесс помогает нейронам восстановиться и возобновить сборку новых белковых молекул после исчезновения угрозы для их жизни, однако при наличии мутации в гене VAPB клетка никогда не выходит из стрессовой реакции, что со временем ведет к ее гибели. Подавление этой реакции при помощи экспериментального препарата ISRIB предотвратило гибель нейронов, что дает надежду на то, что схожего результата можно добиться и при лечении пациентов с БАС, подытожили исследователи.

О боковом амиотрофическом склерозе

Боковой амиотрофический склероз (БАС) - тяжелое неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу конечностей и атрофии мышц. Как правило, больные умирают от отказа легких через два - пять лет после постановки диагноза. Лишь британский астрофизик Стивен Хокинг и его соотечественник гитарист Джейсон Беккер смогли избежать подобной судьбы из-за резкого замедления развития болезни.