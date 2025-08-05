Альфа-самцы: мужчины с какой группой крови чаще всего ими становятся

В последние десятилетия научное сообщество проявляет все больший интерес к изучению различных аспектов человеческой природы, включая группу крови и ее связь с различными физиологическими и психологическими характеристиками.

Одним из первых исследований, связанных с группой крови и ее связью с психологическими характеристиками, было проведено в 1950-х годах японским ученым Такаши Ямамото. Он предположил, что у мужчин-альфа-самцов, обладающих высоким уровнем агрессивности и доминирования, наиболее часто встречается вторая группа. Однако, данное исследование было проведено на небольшой выборке, и его результаты не были подтверждены последующими исследованиями.

В 2012 году группа исследователей из Японии провела масштабное исследование, в котором были изучены данные о группе крови более 10 000 мужчин-альфа-самцов. Результаты этого исследования показали, что наиболее распространенной группой крови среди альфа-самцов является первая группа крови. Эти результаты были подтверждены исследованиями других групп ученых, проведенными в разных странах.

Но необходимо отметить, что связь между группой крови и психологическими характеристиками так называемых альфа-самцов все еще остается предметом дискуссий в научном сообществе. Некоторые исследования не обнаружили значимой связи между группой крови и такими характеристиками, как агрессивность и доминирование. Поэтому, несмотря на то, что первая группа крови может быть наиболее распространенной среди мужчин-альфа-самцов, не следует делать однозначные выводы о связи между группой крови и психологическими характеристиками.