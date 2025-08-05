Ученые: Огромное число людей погибли в пандемию не от COVID-19

Главной угрозой для тяжелобольных в период пандемии COVID-19 был не сам вирус, а сопутствующие бактериальные инфекции, развивавшиеся во время терапии. Такое исследование опубликовали ученые в Science Alert.

— Наше исследование подчеркивает важность профилактики, поиска и агрессивного лечения вторичной бактериальной пневмонии у тяжелобольных пациентов с тяжелой пневмонией, в том числе с COVID-19, — подчеркнул пульмонолог из Северо-Западного университета в Иллинойсе Бенджамин Сингер.

Ученые изучили записи 585 человек, госпитализированных в отделение интенсивной терапии в Северо-Западной мемориальной больнице, также в штате Иллинойс. У всех них была тяжелая пневмония и/или дыхательная недостаточность, а у 190 — COVID-19, передает издание.

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