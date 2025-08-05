В России разработали покрытия для имплантов против образования тромбов

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые НИУ «Московский институт электронной техники» (МИЭТ) разработали инновационные покрытия для медицинских имплантов, контактирующих с кровью. Новый материал имитирует свойства естественного эндотелия сосудов, уменьшая риск тромбообразования.

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Как пояснила исследователь Кристина Попович, традиционные антикоагулянты имеют серьёзные ограничения, тогда как новые композитные покрытия на основе коллагена и углеродных нанотрубок решают эту проблему. Они не только предотвращают образование тромбов, но и устойчивы к механическим нагрузкам.

Особенность технологии — метод нанесения с помощью лазерного испарения растворителя, позволяющий создавать тонкие однородные слои. Это упрощает интеграцию покрытий в медицинские устройства, такие как искусственные клапаны сердца и системы поддержки кровообращения.

Для тестирования разработки учёные создали микрофлюидный чип, воспроизводящий реальные условия кровотока. Это даёт возможность точнее оценивать эффективность покрытий по сравнению с традиционными статическими методами.