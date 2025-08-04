Изобретен эффективный метод лечения диабета

Мозг может стать ключевой мишенью для лечения диабета 1 типа – к такому выводу пришли исследователи из Университета Вашингтона. В опубликованном в Journal of Clinical Investigation обзоре они объясняют, как гормон лептин, регулирующий аппетит и энергетический обмен, способен нормализовать уровень сахара в крови даже при остром дефиците инсулина. Это открывает перспективы создания новых препаратов, воздействующих не на поджелудочную железу, а на мозг.

Диабетический кетоацидоз (ДКА) — опасное состояние, при котором из-за нехватки инсулина организм начинает расщеплять жиры, приводя к накоплению кетоновых тел и сахара в крови. До сих пор считалось, что ДКА можно остановить только инсулином. Однако опыты на мышах показали: при введении лептина в мозг уровень глюкозы и кетонов стабилизировался и оставался в норме даже без инсулина.

Авторы считают, что при дефиците инсулина мозг ошибочно воспринимает ситуацию как энергетическое истощение, включая аварийный режим мобилизации глюкозы. Низкий уровень лептина — сигнала от жировой ткани — усиливает этот эффект. Но если «обмануть» мозг лептином, этот цикл можно разорвать.

Команда ученых уже готовится к подаче заявки в FDA на проведение испытаний на людях. Если лечение сработает, оно может стать альтернативой инсулину, избавив пациентов от ежедневных уколов и постоянного контроля за уровнем сахара.

Ранее учеными был выявлен неожиданный фактор риска диабета 2 типа. Оказалось, что один стакан газировки с искусственными подсластителями в день повышает вероятность заболевания на 38 процентов.