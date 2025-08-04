Найден способ восстановить сердце после инфаркта

Ученые из Медицинской школы Льюиса Каца установили, что активация гена гена PSAT1 запускает регенерацию тканей сердца у взрослых, перенесших инфаркт. Результаты исследования опубликованы в журнале Theranostics.

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Ген PSAT1 участвует в росте клеток в эмбриональном периоде, однако у взрослых он практически неактивен. Исследователи создали модифицированную мРНК, содержащую этот ген, и ввели ее в ткани сердца мышей сразу после инфаркта. Это привело к активации деления кардиомиоцитов (мышечных клеток миокарда), снижению рубцевания тканей и образованию новых кровеносных сосудов. В итоге функция сердца у животных значительно улучшилась.

Ученые объяснили, что PSAT1 запускает синтез серина — аминокислоты, которая играет важную роль в защите клеток от стресса и в восстановлении ДНК. Ключевым звеном в механизме действия оказался белок YAP1, известный своей способностью запускать процессы регенерации. Без него эффект от введения PSAT1 исчезал.

Технология, использованная в исследовании — modRNA (модифицированная матричная РНК) — ранее применялась для разработки мРНК-вакцин против COVID-19. По словам исследователей, она позволяет доставлять генетический материал в клетки без изменения ДНК, что снижает потенциальные риски.

По мнению авторов работы, этот подход может стать основой новых методов терапии сердечной недостаточности, при которых орган не просто поддерживается, а действительно восстанавливается.