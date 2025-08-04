Гинцбург рассказал, как будет работать вакцина от рака

Количество болезней не перечесть. Мало того, что самые старые и самые древние не уходят раз и навсегда, так еще и заявляют о себе новые. Разные. Одни вызывают ужас, другие даже можно иногда игнорировать. Но неизменно и во всем мире первенствуют разновидности рака. По количеству бед, случаев он порой уступает болезням сердца и сосудов. Но… Настанет ли тот день, когда рак будет побежден? Очень хочется в такое верить. А пока… Пока никак не обойти сообщения о том, что в ближайшее время в ЦНИИ имени Герцена и в Центре имени Блохина начнутся первые в мире клинические испытания противоопухолевой вакцины, созданной в ФГБУ "НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи" Минздрава РФ. С директором центра академиком Александром Леонидовичем Гинцбургом и беседуем о предстоящем событии.

Александр Леонидович! Количество противоопухолевых препаратов множится. Под их натиском, вкупе с хирургическим лечением, облучением рак заметно сдает позиции. Вот только само медикаментозное воздействие бывает столь мучительно, порой просто непереносимо. Погибают не только злокачественные клетки, но и здоровые ткани не выдерживают.

Александр Гинцбург: И потому сегодня главное направление развития и совершенствования противоопухолевой терапии - это повышение точности нацеливания воздействия лекарства на молекулярные механизмы конкретной опухоли. Наибольший потенциал тут имеют способы и подходы, которые воздействуют на иммунологические механизмы. Ведь здоровый человек - не тот, у кого не формируются раковые клетки, а тот, чья иммунная система может эффективно их выявлять и уничтожать на самых ранних стадиях их появления и развития в организме. Именно иммунная система способна выявлять практически бесконечное множество различных нарушений работы клеток и пресекать их рост в организме.

Не случайно иммуноонкология становится лидирующей областью, позволяющей практически с каждым годом улучшать эффективность лечения, продолжительность и качество жизни онкобольных.

Александр Гинцбург: Только так! Задача иммунотерапии преодолеть недостатки работы иммунной системы пациента и помочь ей выявить и уничтожить опухоль. Так, ингибиторы контрольных точек позволяют делать опухолевые клетки снова видимыми иммунной системе. А это, в свою очередь, позволяет добиваться контроля болезни и даже полного излечения на самых поздних стадиях, когда помочь, казалось бы, уже нельзя.

Именно иммунная система способна выявлять практически бесконечное множество различных нарушений работы клеток и пресекать их рост в организме

Противоопухолевые мРНК-вакцины продолжают развитие прогресса в данном направлении. Но так как они базируются на новой технологии мРНК, то обещают существенно ускорить прогресс в создании новых, более эффективных противоопухолевых средств. Все дело в том, что мРНК-технология способна довести принцип точного нацеливания на опухоль конкретного пациента с конкретными особенностями работы иммунной системы в абсолют. В этом случае мы говорим о персонифицированной противоопухолевой терапии. Именно эта терапия - важнейшая цель созданного Правительством Научно-технологического центра развития мРНК технологий. На его базе в альянсе с ведущими онкологическими центрами имени Герцена и имени Блохина, а также с привлечением экспертов Института системного программирования и НТУ Сириус, под руководством Минздрава России мы отрабатываем схему разработки и внедрения таких персонифицированных противоопухолевых мРНК-препаратов.

Может, ошибаюсь, но такого просто никогда не было.

Александр Гинцбург: Не ошибаетесь! Схема существенно более сложная, чем для обычных препаратов и подразумевает тесный контакт клинической организации и организации-производителя персонифицированного мРНК-препарата. На базе клинической организации у пациента берут образец опухоли и с использованием сложных молекулярно-биологических и биоинформатических инструментов сначала расшифровывают генетические основы нарушений в опухолевых клетках. Используя данные о генетических поломках специальные алгоритмы на базе искусственного интеллекта выявляют перечень мишеней, которые с высокой вероятностью могут нацеливать иммунную систему на опухоль. Такие мишени называются неоантигены. Они присутствуют только на поверхности клеток опухоли, но не на здоровых клетках. Далее из последовательностей таких антигенов формируется терапевтический противоопухолевый препарат - мРНК-вакцина, которая используется только у пациента, для которого она создана. Определенный на базе клинической организации, с использованием персональных данных пациента мРНК-препарат выпускается на базе организации-производителя.

То есть на базе Центра Гамалеи, в котором сейчас завершается ввод в эксплуатацию первого в стране модуля производства мРНК-препаратов. Александр Леонидович, несколько смущает сам термин "мРНК-вакцина".

Александр Гинцбург: Не только вас. Но пусть не смущает термин мРНК-вакцина. Несмотря на то что вакцины чаще всего используют в профилактическом режиме до развития болезни, в ряде случаев возможно использование вакцин для терапии уже развивающегося заболевания. И ближайшая цель внедрить технологию персонифицированных мРНК-вакцин в отношении меланомы на базе онкологических Центров имени Герцена и имени Блохина. В клетках меланомы высокая мутационная нагрузка. Данный тип опухоли естественным образом чаще других типов способен формировать антигены, на которые можно сформировать эффективный иммунный ответ. Это позволяет рассчитывать, что уже на первом этапе данная технология может помочь большему числу пациентов. Для демонстрации эффекта в нашем центре ведется работа с тремя мышиными моделями меланомы. Это позволяет более глубоко изучить особенности работы противоопухолевых мРНК-вакцин. Технология мРНК работает очень эффективно, так как активно стимулирует как гуморальный, так и клеточный иммунный ответ. Однако эффективность реальной терапии у пациентов будет зависеть от того, насколько эффективно мы будем отбирать мишени для противоопухолевой терапии персонифицированными мРНК-вакцинами. И потому, работая над первой версией противоопухолевой терапии, мы сразу должны думать о последующем совершенствовании технологии. Направления совершенствования включают внедрение новых программных алгоритмов поиска неоантигенов, их ранжирования и приоритизации, в том числе для расширения нозологий. А именно использования в отношении опухолей с более низкой мутационной нагрузкой, такими как рак легкого, почки, кишечника и даже поджелудочной железы. Для этого, параллельно с другими членами НТЦ развития мРНК технологий, в частности с привлечением Казанского (Приволжского) федерального университета, ведется работа по поиску маркеров, способных влиять на эффективность мРНК-вакцин.

Последующее совершенствование технологии. Без этого нельзя. Хотя любое ожидание … Вот прошло сообщение о том, что в ближайшее время пройдут клинические испытания вакцины в Центре имени Герцена, в центре имени Блохина. Подчеркивается, что вакцины сугубо индивидуальны, что для каждого пациента только своя, подобранная для него вакцина. Но в Интернете уже полным полно вопросов: будет ли вакцина продаваться в аптеках, на каких условиях и т.д.

Александр Гинцбург: Еще раз подчеркну: вакцина от рака индивидуальна и не будет продаваться в аптеках

Детальная проработка основных научных и технологических задач, а также выстраивание нужных коопераций и обоснование реализации конкретных проектов ведется на базе Научно-технологического центра развития мРНК технологий. Именно для этого 7-8 августа на базе Казанского (Приволжского) федерального университета собирается научно-технический совет. Все предложенные участниками проекты ложатся в девять направлений, требующих приоритетного развития в нашей стране. Среди направлений, абсолютно необходимых для развития персонифицированных противоопухолевых мРНК-вакцин, необходимо выделить совершенствование диагностических тест-систем для определения состава персонифицированных лекарственных препаратов.

Формируется терапевтический противоопухолевый препарат - мРНК-вакцина, которая используется только у пациента, для которого она создана

Будут обсуждаться конкретные препараты, которые уже разрабатываются членами НТЦ развития мРНК технологий, а также задачи по их скорейшему внедрению, масштабированию технологии производства как самих препаратов на основе мРНК, так и условия производства ключевых компонентов, включая ферменты, нуклеотиды и липиды, которые нужны для наработки мРНК и их упаковки в липидные наночастицы. В настоящий момент в стране производства компонентов для мРНК-терапии необходимо создавать фактически с нуля. Массовый выпуск персонифицированных препаратов кроме собственных компонентов требует налаживания опять же собственного синтеза генов. Потребуются тысячи, десятки тысяч генов, которые лягут в основу персонифицированных препаратов. В настоящий момент условий для синтеза такого объема в Российской Федерации еще нет. Но есть задача, которая стоит перед НТЦ развития мРНК технологий, поставленная Президентом и Правительством нашей страны. Создание условий для массового производства совершенно необходимо для удешевления терапии, а значит повышения доступности для пациентов. Другие вопросы включают разработку новых животных моделей заболеваний, разработки для совершенствования базовой технологии, а также обучения кадров для научных разработок и клинического применения мРНК-препаратов. Так как и технология, и регулирующая ее нормативная база совершенно новые, то необходимо создавать направления подготовки специалистов, способных участвовать в разработке и применении мРНК-препаратов.

На встрече в Казани будет обсуждение вопроса привлечения крупных коммерческих и технологических компаний фармацевтического профиля, способных принять участие в трансфере технологий, ускорении и расширении использования препаратов на базе ключевых центров нашей страны, а также дружественных государств. Кроме того, необходимо совершенствование нормативной базы. Изменения нужны в части расширения перечня организаций-участников НТЦ развития мРНК-технологий, обладающих критически необходимыми компетенциями для развития мРНК-технологий в нашей стране, условиями для внедрения технологий в клиническую практику.