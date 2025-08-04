Ученые разработали новый способ защиты от гриппа

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета совместно с НИИ гриппа имени Смородинцева создали новый препарат на основе интерферона третьего типа. Лабораторные испытания подтвердили его способность защищать от вируса гриппа и других респираторных инфекций.

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В отличие от известных ранее интерферонов первого и второго типов, новый вариант действует локально — преимущественно на слизистых дыхательных путей. Это снижает риск системных побочных эффектов, характерных для традиционных препаратов.

Эксперименты на клеточных культурах продемонстрировали активность вещества против вирусов гриппа, коронавируса и лихорадки Чикунгунья. Дальнейшие исследования на мышах показали, что профилактическое введение препарата предотвращает распространение вируса в легких, уменьшает потерю веса и снижает смертность.

Особое значение имеет способность интерферона-лямбда предотвращать вторичные бактериальные инфекции — частую причину осложнений при гриппе. Как отметил доцент СПбПУ Алексей Ложков, подобные инфекции стали основной причиной высокой смертности во время пандемии «испанки» в 1918—1920 годах.

Ученые планируют разработать лекарственную форму в виде назального спрея или капель. Такой препарат можно будет использовать как для профилактики после контакта с заболевшими, так и на ранних стадиях болезни при первых симптомах.