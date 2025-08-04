Российские ученые рассказали о новой методике исследования грудного молока

Инновационная методика исследования грудного молока позволяет определить в нем содержание витамина Д и жирных кислот – элементов, оказывающих значительное влияние на здоровье и развитие ребенка. Речь идет о высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией.

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Материнское молоко – идеальная еда для ребенка, которая не только питает организм, но и укрепляет иммунную и другие системы и органы малыша. Так, в грудном молоке есть элементы, которые необходимы нервной системе – в том числе, некоторые жирные кислоты: докозагексаеновая (Омега-3) и арахидоновая (Омега-6).

«Эти кислоты являются «кирпичиками» для развития головного мозга», – говорит профессор Наталья Трифонова, врач акушер-гинеколог, заместитель главного врача по науке и инновационному развитию Сеченовского центра материнства и детства.

Большинство питательных веществ остаются в молоке стабильными, благодаря природным механизмам лактации. Тем не менее, иногда могут встречаться дефициты некоторых витаминов и минералов. На их присутствие в молоке оказывает влияние питание женщины, наличие необходимых микроэлементов в ее организме. При этом, анализ крови у мамы может на отражать полную картину – для этого нужно исследовать именно молоко.

Сеченовский Университет совместно с Институтом молекулярной тераностики внедрили методику, которая позволяет точно определить содержание витамина Д и жирных кислот в грудном молоке. Это высокоэффективная жидкостная хроматография с тандемной масс-спектрометрией: сначала с помощью хроматографа молоко разделяют на различные составляющие, а затем применяя масс-спектрометр изучают их свойства – прибор обнаруживает разные молекулы, измеряя их вес.

В случае, если у мамы выявляются дефициты, врач может порекомендовать ей диету, восполняющую недостаток веществ, важных для развития малыша.