Ежедневные прогулки могут снизить риск когнитивных болезней

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Новое исследование показывает, что ежедневные прогулки могут снизить риск ухудшения когнитивных способностей, особенно у людей с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера. Исследование представили на ежегодной Международной конференции Ассоциации Альцгеймера, сообщил телеканал CNN.

Почти три тыс. участников исследования в возрасте от 70 до 79 лет рассказали, что в течение десяти лет гуляли пешком. Те, кто увеличил частоту прогулок продемонстрировали более выраженное улучшение скорости обработки информации и исполнительных функций.

Многие исследования подтверждают значительную пользу умственным функциями даже от небольшой физической активности.

«Мы знаем, что с возрастом малоподвижный образ жизни увеличивается, а физическая активность снижается. Поэтому мы рекомендуем уменьшить малоподвижный образ жизни, введя небольшие интервалы ходьбы между периодами сидения», — отметила старший автор исследования, доцент кафедры кинезиологии в Университете Калгари в Альберте, доктор Синди Барха.

Болезнь Альцгеймера вызвана накоплением в мозге вредных бляшек, которые нарушают взаимодействие нервных клеток, что в конечном итоге приводит к их гибели, пояснила врач. По мере гибели нервных клеток у людей с болезнью Альцгеймера может развиваться прогрессирующая потеря памяти, спутанность сознания, изменения личности и ухудшение физического состояния. В конечном итоге это заболевание может привести к летальному исходу, и известного лечения не существует. Эксперт напомнила, что исследование 2022 года показало, что даже у людей, которые проходили около 3800 шагов в день с любой скоростью, риск развития деменции снизился на 25%.

«ГлагоL» ранее сообщал, что прием антидепрессантов может нарушить работу нервных клеток и спровоцировать развитие деменции.