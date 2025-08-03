Как некоторые пробиотики могут усиливать кишечные инфекции

Ученые обнаружили неожиданный эффект пробиотиков: оказалось, что некоторые штаммы полезных бактерий могут не защищать от кишечных инфекций, а наоборот — способствовать их развитию. Это открытие ставит под сомнение распространенное представление о безусловной пользе всех пробиотических препаратов, пишет Science News.

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Эксперимент проводился на мышах, которые получали разные штаммы лактобактерий после курса антибиотиков.

Исследователи специально выбрали два вида бактерий, которые традиционно считаются полезными для кишечника — Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus gasseri Lg-36. Результаты оказались поразительными: эти родственные бактерии продемонстрировали совершенно противоположное действие на патоген Clostridioides difficile, вызывающий опасные кишечные инфекции.

Lactobacillus gasseri Lg-36 действительно проявил защитные свойства. Эта бактерия производит особые антибактериальные пептиды, которые напрямую подавляют рост C. difficile. Кроме того, она стимулирует размножение полезных бактерий Muribaculaceae, которые конкурируют с патогеном за питательные вещества, создавая для него неблагоприятные условия.

Совершенно иначе повел себя Lactobacillus acidophilus — один из самых распространенных компонентов пробиотиков, который содержится во многих молочных продуктах. Вместо защиты он создал идеальные условия для размножения патогена. Оказалось, что эта бактерия расщепляет белки на аминокислоты, которые служат отличной питательной средой для C. difficile.

Особенно важно, что эффект от временного присутствия этих бактерий в кишечнике сохранялся долгое время после того, как сами пробиотические штаммы уже покинули организм. Это показывает, что даже кратковременный прием пробиотиков может иметь долгосрочные последствия для микрофлоры кишечника.

Ученые подчеркивают, что результаты исследования пока получены только на животных, и их нельзя автоматически переносить на людей. Кроме того, в эксперименте изучались отдельные штаммы бактерий, тогда как большинство коммерческих пробиотиков содержат сложные смеси микроорганизмов.

Штаммы и виды, указанные на этикетках пробиотиков, могут вести себя по-разному в зависимости от того, здоров человек или болен, от точного состава бактерий в пробиотике и от микробов, которые уже есть в кишечнике человека.