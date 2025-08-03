В Кембридже создали бактерию с переписанным кодом

В Лаборатории молекулярной биологии Кембриджа, входящей в состав Медицинского исследовательского совета, ученые совершили значительный прорыв в области генной инженерии, создав бактерию Escherichia coli с измененным генетическим кодом.

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Исследовательская группа смогла создать бактерию, функционирующую с использованием всего 57 генетических кодов из 64 возможных. Это означает, что ученым удалось «переписать» часть генетического кода бактерии, что открывает новые возможности для создания организмов с заданными свойствами.

Созданная бактерия, получившая название Syn57, обладает потенциальной устойчивостью к вирусным атакам, что может быть полезно в промышленном производстве белковых соединений.

Кроме того, Syn57 может производить белки, содержащие до 27 различных аминокислот, в отличие от природных белков, которые содержат только 20. Это позволяет создавать новые типы белков с расширенными функциональными возможностями.

Параллельно с этим, в Англии реализуется амбициозный проект Synthetic Human Genome (SynHG), целью которого является синтез участков человеческой ДНК. Однако, несмотря на перспективы в области лечения неизлечимых болезней, этот проект вызывает серьезные этические опасения, связанные с возможностью генной модификации человека и создания биологического оружия.

Напомним, ранее стало известно, что поедающая плоть бактерия захватила американский штат. Тем временем стало известно, что отдыхающим на европейских пляжах угрожают опасные бактерии.