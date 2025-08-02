Найден способ подавить белок, который помогает выживать раку

Китайские ученые из Института физики при Академии наук Китая совершили прорыв в борьбе с раком, разработав новое соединение, способное эффективно подавлять как обычную форму белка CDK9, так и его мутировавшую, устойчивую к медикаментозному воздействию версию.

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CDK9 – это белок, играющий ключевую роль в регуляции генов и необходимый для выживания раковых клеток. Блокировка этого белка останавливает размножение раковых клеток.

Однако, проблемой является то, что со временем у многих пациентов развивается устойчивость к терапии из-за мутаций в гене CDK9.

Новое соединение, разработанное китайскими учеными, способно преодолевать эту устойчивость и эффективно замедлять рост опухолевых клеток, при этом не оказывая негативного воздействия на здоровые ткани организма.

В лабораторных условиях вещество уничтожало различные линии опухолевых клеток, а в экспериментах на мышах замедляло рост новообразований.

В будущем ученые планируют провести дополнительные исследования и клинические испытания для подтверждения эффективности и безопасности нового соединения.

Напомним, ранее стало известно, что у женщин онкологию выявляют чаще, чем у мужчин. Тем временем учёные нашли вирус, который учит организм бороться с опухолями.