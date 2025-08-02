Найден простой способ улучшить психическое здоровье городских жителей

Ожидается, что к 2050 году 70% населения мира будет жить в городах. При этом тревожность и расстройства настроения, часто встречающиеся у горожан, становятся всё более серьёзными. Результаты нового исследования показали, что даже непродолжительное пребывание на природе может помочь.

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В рамках нового исследования специалисты проанализировали данные почти 5900 участников 78 полевых исследований. Они выяснили, что все виды городской природы улучшают психическое здоровье, но особенно выделяются леса, которые снижают уровень депрессии и тревожности.

© Nature Cities (2025). DOI: 10.1038/s44284-025-00286-y

У молодых людей преимущества пребывания на природе выражены были ещё сильнее. Это хорошо, так как большинство проблем с психическим здоровьем начинаются до 25 лет.

Интересно, что простое сидение или отдых в зелёных зонах сильнее уменьшает негативные последствия для психического здоровья, чем активные занятия спортом. Нахождение даже в течение менее 15 минут на природе уже приносит значительную пользу, а более длительное пребывание (более 45 минут) связано с ещё более выраженным снижением стресса и повышением жизненного тонуса.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Nature Cities.

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