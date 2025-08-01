Комбинация двух препаратов продлила жизнь при распространенном раке

Сочетание двух препаратов — пембролизумаба и акситиниба — показало устойчивую эффективность в лечении распространенного рака почки. Финальные результаты крупного исследования KEYNOTE‑426, опубликованные в Nature Medicine, подтвердили: такая терапия помогает пациентам жить дольше и дольше оставаться без прогрессирования болезни по сравнению с обычным препаратом сунитинибом. За пациентами наблюдали более пяти лет — это самый продолжительный период среди подобных исследований.

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Пембролизумаб усиливает иммунный ответ, помогая организму бороться с опухолью, а акситиниб блокирует рост сосудов, питающих раковые клетки. Комбинация этих препаратов увеличила среднюю продолжительность жизни до 47,2 месяца (против 40,8 месяца у тех, кто получал только сунитиниб), а также удлинила период без ухудшения состояния — 15,7 месяца против 11,1. Эффективность лечения также была выше — 60,6 против 39,6 процента.

Ученые также изучили, как на результаты лечения влияют различные биомаркеры — генные и белковые признаки опухоли. Некоторые из них, например воспалительная активность Т-клеток или уровень PD‑L1, могут помочь точнее подбирать терапию. Однако для этого нужны дополнительные исследования.

Тем не менее уже сейчас пембролизумаб и акситиниб считаются стандартной первой линией терапии при продвинутом почечно-клеточном раке. Специалисты подчеркивают, что такие схемы серьезно улучшили прогноз заболевания, которое раньше считалось трудно поддающимся лечению.

Ранее ученые выяснили, что даже после успешного лечения рак может возвращаться под воздействием внешних факторов. Оказалось, обычные вирусные инфекции способны «пробуждать» спящие раковые клетки в легких, провоцируя развитие новых метастазов.