В Китае для борьбы с чикунгуньей начали использовать гигантских комаров

На фоне вспышки лихорадки чикунгунья на юге Китая ученые начали распространять личинок особого вида гигантских комаров, поедающих переносчиков инфекции. Об этом сообщил доцент кафедры патогенной биологии и биобезопасности медицинской школы Чжуншань университета Сунь Ятсена в провинции Гуандун Чжан Дунцзин.

Речь идет о личинках гигантских комаров Toxorhynchites splendens, которых начали массово выпускать в дикой природе города Фошань. Они не кусают людей, а на стадии личинки уничтожают до сотни особей обычных комаров, включая виды Aedes aegypti и Aedes albopictus главных переносчиков чикунгуньи, а также вирусов денге, Зика и желтой лихорадки, сообщает китайская газета «Янчэн ваньбао.

С 20 по 26 июля в Фошане зафиксировано более 2,8 тысяч случаев заражения, и власти объявили чрезвычайную ситуацию третьего уровня. В рамках противоэпидемических мер город также выпустил в водоемы более пяти тысяч рыб, питающихся яйцами и личинками комаров, а при университете Сунь Ятсена работает «комариная фабрика», производящая миллионы стерильных самцов после спаривания с ними самки не могут дать потомство.

Чикунгунья вирусное заболевание, характерное для тропиков, в том числе Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Ранее врач-терапевт рассказала, каких людей чаще кусают комары. Насекомых могут привлекать запах духов и алкоголя. Также от укусов чаще страдают люди с лишним весом и те, кто занимается спортом на природе. Специалист пояснила, что комары реагируют на учащенное дыхание и повышенную температуру тела.